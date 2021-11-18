В мире растет количество летальных исходов от COVID-19. Украина все еще в тройке лидеров по суточной смертности. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 18 ноября в мире зарегистрировали 595 685 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 8 426 (вчера 7 530) лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 255 767 656 случаев инфицирования, из них 595 685 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, скончались уже 5 139 781 человек, из них 8 426 за прошедшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 231,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина располагается на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 10-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 8-му, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



