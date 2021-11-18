Тысяча Зеленского, закон о Киеве, рынок древесины, ресурсный законопроект и стимулирование инвестиций: Совет сегодня проведет два заседания

Народные депутаты на пленарном заседании Верховной Рады в четверг, 18 ноября, планируют рассмотреть в первом чтении законопроект, предусматривающий выделение тысячи гривен всем вакцинированным гражданам Украины.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в приложения №1 и №3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" (относительно предоставления помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2)" (№6297) предложен повесткой дня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении законопроекты "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственной пограничной службе Украины" относительно усовершенствования порядка использования и применения мер принуждения, боевой техники и вооружения личным составом Государственной пограничной службы Украины" (№5232) и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений" (№5600).

В то же время для рассмотрения в первом чтении предложены, в частности, законодательные инициативы "О рынке древесины" (№4197), "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (новая редакция) и других законодательных актов Украины" (№ 3663).

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Кроме того, парламентарии намерены принять решение о применении особой процедуры (статья 119-прим. Регламента ВР) относительно рассмотрения во втором чтении проектов законов "О внесении изменений в Закон Украины "О местных государственных администрациях" и некоторых других законодательных актов Украины относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине" (№4298) и "О городе Киеве - столице Украины" (№2143-3).

В 16:00 начнется внеочередное заседание парламента, созванное по требованию Президента Украины Владимира Зеленского. Планируется рассмотрение шести вопросов повестки дня. Речь идет, в частности, о законопроектах "О страховании" (№5315), "О кредитных союзах" (№5125), "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц" (№5542-1), "О финансовых услугах и финансовых компаниях" (№5065), "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство" (№5688), "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно создания благоприятных условий для привлечения масштабных инвестиций в промышленное производство" (№5689).