Минздрав вынес законопроект о легализации медицинского каннабиса на общественное обсуждение

Министерство здравоохранения вынесло Проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" на общественное обсуждение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что использование каннабиноидов для оказания медицинской помощи лицам, нуждающимся в обезболивании, страдающим болезнью Альцгеймера, а также в особых случаях для детей, могут помочь таким пациентам.

Так, законопроект, разработанный Минздравом, предлагает, в частности:

- урегулировать вопросы обеспечения доступа пациентов к препаратам из каннабиса для лечения хронической боли, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, посттравматического синдрома, онкологических заболеваний, эпилепсии у взрослых и детей и других заболеваний;

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- создать надлежащие условия для полноценного применения растений в медицинской и научной деятельности, в том числе с целью разработки, клинических исследований и государственной регистрации действенных лекарственных средств или протоколов лечения, предусматривающих использование продуктов с содержанием каннабиноидов;

- обеспечить меры контроля над оборотом таких средств с целью предотвращения их использования не по медицинскому назначению,

- установить требования и определить особенности контролируемого оборота сортов растений рода конопли (Cannabis) и определить требования к субъектам хозяйствования, которые могут осуществлять операции, связанные с оборотом сортов растений рода конопли (Cannabis);

- способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, основываются на симптоматическом лечении и обезболивании.