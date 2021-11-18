Удивляюсь тем, кто идет работать в Кабмин. Эти министры - "мальчики для битья", на которых списывают падение рейтинга, - нардеп "Батькивщины" Соболев

Кадровая политика нынешнего президента Владимира Зеленского совершенно бестолковая.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Соболев.

"Если я не ошибаюсь, за два года это уже будет 52-й ушедший в отставку министр (министр культуры Александр Ткаченко. - Ред.). Учитывая, что количественный состав Кабинета Министров был от 16 до 19 человек, за это время в полном составе обновились три правительства, о чем это свидетельствует? Об абсолютно бестолковой кадровой политике...Сколько бы вы ни меняли министров, но ситуация оказывается, как в той басне: "Хоть десять раз пересаживайтесь, нет таланта - вот и все". Возможно, проблема в этом, а не в количестве министров и проработанных ими дней?" - отмечает он.

Люди искали новые лица, но это закончилось страшным экспериментом, когда все, кто за них голосовал, должны признать: оказалось, что не справились. Потому что нет ни опыта, ни профессиональных знаний. За министров часто голосовали только по желанию кому-то "насолить" или понравиться", – продолжает Соболев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг партий: "СН" - 17,3%, "ЕС" - 14%, "Батькивщина" - 12,2%, ОПЗЖ - 11%, партия Разумкова - 6,8%, "Сила и честь" - 5,8 %, Украинская стратегия Гройсмана - 5,2%, - опрос "Рейтинга"

"Возможно, там были неплохие люди с опытом, например Резников и Рябикин. Но, к сожалению, они попадают в систему, когда вынуждены выполнять то, что не ведет к добру. Для нас правительство – это не Резников или Рябикин. Правительство – это Зеленский. Даже не Шмыгаль Фамилия министра, премьера в системе, которую он организовал, Зеленский. Поэтому я удивляюсь тем, кто соглашается идти работать в Кабмин, которых используют, "вытирают" ими, как тряпкой, весь хлам, дальше выбрасывают из правительства, а в частном случае еще и открывают производство, перед этим хваля, что он был лучшим первым вице-премьером…", - говорит нардеп.

Соболев утвердительно ответил на вопрос, речь ли именно об экс-министре экономики Алексее Любченко.

"Конечно. Так вот "вытерли ноги" и пошли дальше. Для меня остается диковинкой, когда это так называемое монобольшинство и провожает аплодисментами предыдущих министров, и встречает так же новых. То есть все у них хорошо. Только почему уже изменился 51 министр? Почему уже второй премьер? Потому что правительством руководит не Гончарук или Шмыгаль, а Зеленский. Поэтому на кого бы их не меняли, если остается та же политика, последствия будут соответствующими", - отмечает парламентарий.

"Эти министры – это "мальчики для битья", на которых можно списывать падение рейтинга. Но мы прекрасно понимаем: падает рейтинг не членов правительства или его руководителя, а лично Зеленского и, как его продолжение, "слуг народа". Мы видим, как все "сыпется", - добавил Соболев.

Полный текст интервью Соболева читайте по ссылке.