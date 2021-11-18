Новости • Пожары в Украине

Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

3 27918
Шесть человек, среди которых четверо детей, погибли в Винницкой области, вероятно, в результате отравления угарным газом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Уже сегодня в Винницкой области, вероятно из-за отравления угарным газом, погибли вновь четверо детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Населенный пункт, в котором произошла трагедия, и ее обстоятельства не указываются.

Однако спасатели призывают родителей не оставлять малолетних детей без присмотра и с детства обучать их основам безопасности.

В Департаменте коммуникации Нацполиции сообщили, что к правоохранителям 18 ноября обратилась староста села Марьяновка о том, что в частном доме обнаружены мертвыми двое взрослых и четверо малолетних детей.

На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь за собой тление неисправной проводки в доме.

В результате погибли 44-летний мужчина, его 34-летняя жена и их дети 6, 8, 9 и 11 лет.

Все обстоятельства выясняются в рамках открытого уголовного производства по п. 1, 2, ч. 2, ст. 115 Уголовного Кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо детей дошкольного возраста погибли в результате пожара в жилом доме в Хмельницкой области, - ГСЧС

Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС 01
Четверо детей и двое взрослых погибли, вероятно, в результате отравления угарным газом в Винницкой области, - ГСЧС 02

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Nata Sanina
    Ужас. Бедные люди. Мягких облачков ангелочкам.
  • Підлога Маккартні
    Что будет когда веерные отключения введут и люди будут греться подручными средствами, страшно и представить...
  • xoxoxo
    Участились пожары, и отравления угарным газом - люди греются кто чем может, потому что не в состоянии платить кабальные цены за газ, спасибо всем причастным к этому геноциду.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости