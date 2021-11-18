По информации стран-партнеров, высока вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой, - заместитель министра обороны Маляр

На фоне активного передвижения армии РФ вдоль украинской границы западные партнеры предупреждают Украину о высоком риске дестабилизации со стороны России. Предполагается, что это может произойти этой зимой.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Как рассказала изданию заместитель министра обороны Анна Маляр, сейчас сообщения украинской разведки совпадают с данными западных партнеров.

По ее словам, их выводы основаны не только на информации о численности российских войск вдоль украинской границы.

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"Риск более глубокого российского вторжения существует постоянно, различается лишь степень вероятности такого вторжения. Российская Федерация ведет против Украины войну без правил, подрывая как снаружи, так и изнутри. Поэтому практически всегда сохраняется высокий уровень внутренней дестабилизации и подрывной активности со стороны Российской Федерации. В частности, сейчас информация нашего главного управления разведки совпадает с информацией стран-партнеров о высокой вероятности дестабилизации ситуации в Украине этой зимой", - отметила Маляр.