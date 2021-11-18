Руководителю одной из шахт "Волыньуголь" сообщили о подозрении в финансировании террористов "ЛНР", - контрразведка СБУ

Руководитель одной из шахт госпредприятия "Волыньуголь" подозревается в финансировании террористов так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что один из нынешних руководителей этой шахты в прошлом тесно сотрудничал с представителями незаконных вооруженных формирований. А в 2018 году его назначили на руководящий пост одной из шахт ГП "Волыньуголь".

По словам силовиков, с тех пор злоумышленник вел двойную жизнь: как украинское должностное лицо и как предприниматель так называемой "ЛНР". В частности, он наладил канал торговли продуктами питания в ОРДЛО. Как предприниматель, зарегистрированный на неподконтрольной Украине территории, в период 2018-2019 годов он уплатил почти 100 тыс. грн "налогов" в "бюджет" террористов.

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Следователи СБУ в Волынской области завершили досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины. Чиновнику госпредприятия инкриминируется финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Материалы уголовного производства по обвинительному акту уже направлены в суд.