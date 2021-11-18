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Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому, - врачи

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Саакашвили в критическом состоянии и может впасть в кому, - врачи
Независимые врачи посетили Михеила Саакашвили в тюремной больнице в Тбилиси и заявили, что состояние здоровья экс-президента является критическим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Вечером 16 ноября группа врачей от имени Народного защитника навестила Саакашвили в тюремной больнице. Они обследовали экс-президента, который голодает уже 48-й день подряд, а также осмотрели оснащение тюремной больницы. В обнародованном спустя менее суток заключении сказано, что Саакашвили действительно голодает 48 дней и к этому времени находится в критическом состоянии.

Саакашвили были поставлены следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения.

Также отмечается, что состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончиться обострением – эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью. Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома.

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Что касается самой больницы при тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, то, по мнению побывавших на месте врачей, учреждение находится на стадии формирования, в больнице функционирует только часть медицинской аппаратуры, а на месте нет необходимых специалистов.

"В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей не достаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии", - сказано в заключении.

Специалисты также выяснили, что если состояние Саакашвили ухудшится, дежурящая на месте реанимационная бригада не сможет оказать необходимую помощь и пациента придется перевозить в другую клинику.

Топ комментарии

  • растуди
    Та добийте вже його, щоб не страждав.
  • Олег Кравцов 750452e7
    Та й пес с ним.
    Он знал, что осужден в Грузии? Знал.
    Знал, что его посадят? Знал.
    Знал, что пересекает границу незаконно? Знал. Знал, что за это сажают? Знал.
    Что сделают грузинские власти, если его отпустят или если бы не замечали его? Совершат преступление.
    Его заставляли голодать? Сам. Кормить его насильно что это? Пытка. При этом он жрет пюрешки, но не считает это едой. Так шашлыки в Киеве остались.
    Пусть с ним грузины разбираются. Он им еще за капитуляцию 2008 года ответит.
  • Шрек Баблокат
    с рЫволюцией облажался.. уже и в кому впасть толком не может..
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