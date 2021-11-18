Ложь и позорное поведение Зеленского подрывают основы национальной безопасности Украины и разрушают доверие международных партнеров, - "ЕС"

Вся власть Зеленского построена на лжи. Президент Зеленский врал украинцам и всему миру, что никакой операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" не было, и никто не срывал арест этих преступников.

"Эту ложь Зеленского убедительно разоблачили расследователи авторитетной международной организации Bellingcat", - говорится в заявлении партии "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Материалы Bellingcat свидетельствуют как о самом факте возможной существующей государственной измены на высшем уровне украинской власти, так и требуют безотлагательно принимать меры. Соответствующие правоохранительные органы должны срочно приступить к расследованию фактов, изложенных в публикации Bellingcat.

В Bellingcat заявили, что изначально президент Зеленский был в курсе проведения операции спецслужб по задержанию "вагнеровцев" и всех этапов ее проведения. Он знал о деталях сделки, хотя неоднократно публично отрицал, что ему известна такая информация.

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В Bellingcat также обнаружили, что указание об отсрочке операции дал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Сам Ермак также не раз заявлял, что этого не было и не могло быть.

Такие действия со стороны Офиса Президента привели к срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Поэтому преступники, причастные к оккупации части территории Украины, которые убивали украинских военных и мирных жителей на Донбассе, могут избежать ответственности за свои преступления и справедливого наказания.

При этом президентское большинство в парламенте создало свою карманную следственную комиссию для отбеливания репутации властей.

Это позорное поведение команды Зеленского подрывает основы национальной безопасности страны и разрушает доверие к Украине международных партнеров.

Фракция "Европейской Солидарности" требует создания настоящей временной следственной комиссии в Верховной Раде Украины, которая проведет профессиональное и объективное расследование всех обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Мы призываем представителей всех фракций парламента войти в состав этой следственной комиссии. Установление истины в этом вопросе – это дело государственной важности", - заявили в политсиле.