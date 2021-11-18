Вчера войска РФ из тяжелой артиллерии прицельно стреляли в район мощной телебашни в Камышевахе, транслирующей украинские каналы на оккупированную территорию, - ООС
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что обстрел велся прицельно в район недавно открытой мощной телебашни, с которой осуществляется вещание украинских телеканалов на временно оккупированную территорию РФ.
"Учитывая, что накануне вся новостная лента со стороны оккупантов пестрела фейковыми сообщениями о якобы обстреле украинскими войсками разных населенных пунктов именно из Камышевахи, становится очевидным, что обстрел телебашни был запланирован российскими артиллеристами заранее, и в медиапространстве противник провел информационную подготовку своих действий", - акцентируют внимание в штабе ООС.
Украинские военнослужащие держат ситуацию под контролем, готовы к отражению любых незаконных действий врага.