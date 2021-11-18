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В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок, - прокуратура. ФОТО

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При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве в отношении бывшего сотрудника налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области по факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодид, досудебным расследованием установлено, что 17 ноября 2021 года около 23 часов в вагоне поезда метро между бывшим сотрудником налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области и группой студентов произошел словесный конфликт по поводу ношения масок.

Мужчина начал делать указанным лицам замечания по поводу неправильного ношения ими масок. В свою очередь студенты начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

В метро Харькова произошла стрельба из-за неправильного ношения масок, - прокуратура 01
Фото: сайт прокуратуры

После выхода из вагона, на платформе станции метро "Госпром", конфликт обострился и студенты начали толкать мужчину. Затем бывший полицейский достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх и в ногу одного из студентов. Бывший сотрудник налоговой полиции ГУ ГНС в Харьковской области объяснил свои действия необходимой самообороной.

Досудебное расследование осуществляется подразделением дознания отдела полиции в метрополитене ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

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Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Топ комментарии

  • Sergey Sergey 41e2fd1f
    так а шо не так, шановні коментатори?
    діточки клали *** на правила безпеки, далі лізуть у бійку після зауваження, один їбанько отримує з травмату у ногу, і ми будемо на стороні прихуєвших малолєток?
  • Игорь Горобец 0cada803
    Щасс. На нари підуть студенти. По факту, кожний громадянин має право зробити зауваження правопорушнику. У разі коли правопорушник вирішив не припиняти правопорушення і помститися громадянину за сміливість і протидію правопорушенню, їх дії будуть кваліфіковані, як ********** вчинено групою осіб. Сам громадянин, який піддається нападу з боку правопорушників не забов'язаний уникати нападу, а може застосувати міри необхідної оборони. Мент красавчик. Він не тільки сміливий, а ще і добре стріляє. Громадянське суспільство має право на спротив дебілам, які уявили себе володарями вулиць.
  • Иван Кравченко 507ed38e
    Правильное замечание сделал.Действовал в пределах самообороны.Обращению с оружием научен.Молодь снахабнила.Дебилы-студенты.Выгнать .17 000 на нос штрафу каждому.Их счастье,что он бывший полицейский. А то за зграйное нападение на полицая -вплоть до вышки.Вспомните нападение на полицейского в АТБ.То же Харьков.
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