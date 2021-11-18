На выплату тысячи Зеленского может потребоваться 15 млрд грн: пока планируем выделить 6 млрд грн, - "слуга народа" Пидласа
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", заместитель председателя комитета по экономическому развитию Роксолана Пидласа.
По ее словам, парламент планирует выделить три миллиарда гривен в этом году и такую же сумму в следующем году.
Пидласа подчеркнула, что президент и правительство настаивают на том, чтобы было выделено столько средств, сколько потребуется.
"Мы понимаем, что это будет не шесть миллиардов, потому что уже сейчас около 8 миллионов людей имеют прививки двумя дозами. То есть это уже минимум восемь миллиардов. Но если мы хотим стимулировать больше прививок двумя дозами, то по моим оценкам может идти речь и о 10-15 миллиардах, если будет соответствующее финансирование", – пояснила нардеп.
Она призналась, что вакцинирована двумя дозами, но не планирует получать тысячу гривен.
"Пусть она лучше пойдет тем, кому больше нужна", - добавила "слуга народа".