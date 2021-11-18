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Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками. ВИДЕО+ФОТО

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Сегодня ночью группа мигрантов во главе с белорусскими силовиками пыталась пересечь польскую границу вблизи города Дубиче-Церкевни. Польским солдатам удалось задержать около ста нелегалов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Минобороны Польши в Twitter.

"Сегодня ночью произошла поддерживаемая белорусами попытка нелегального пересечения границы в Дубиче-Церкевни. Группа из около 100 мигрантов задержана польскими службами", - говорится в сообщении.

По информации польского Минобороны, белорусские силовики сначала провели разведку на границе и, вероятно, сломали часть забора, чтобы мигранты смогли прорваться через рубеж.

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Указано, что для того чтобы отвлечь внимание пограничников, белорусские силовики заставили мигрантов бросать камни в польских солдат.

В Минобороны Польши сообщили, что процессом "руководили солдаты белорусского спецназа".

Около сотни мигрантов ночью штурмовали польскую границу во главе с белорусскими силовиками 01

Топ комментарии

  • Система Станиславского
    Конечно. Даже салом накормили перед расстрелом.
  • Антон Чигур
    Поламайте им ноги, чтоб больше не бегали через границу!!
  • Дмитрий Капитун
    Тепер всіх депортувати, але перед тим відправити на роботу на свиноферму, щоб відпрацювали витрати на депортацію та збитки у вигляді пошкодженого паркану.
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