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Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию

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Глава Фонда госимущества Сенниченко заявил об отставке по собственному желанию
Глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко подал заявление об увольнении.

Об этом глава ФГИ сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я себе ставил планку в два года, я собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться и без меня. Вчера Фейсбук напомнил, что два года прошло", - сказал Сенниченко.

Он отметил, что отставка не связана с продажей завода "Большевик".

"Все осуществлено законно, отставка с этим не связана – это мои планы", – рассказал Сенниченко.

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"Я написал заявление, решение принимает Верховная рада. Ждем решения. Я сейчас работаю, команда работает. Когда будет голосование - не знаю. Пару месяцев я отдохну. Надо отдохнуть перед следующими проектами", - добавил он.

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