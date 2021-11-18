"Слуга народа" инициировала исключение ресурсного законопроекта из сегодняшней повестки дня Рады

По предложению депутатской фракции "Слуга народа" снят с рассмотрения сегодня проект Закона №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений.