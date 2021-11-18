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Риск дефолта в Украине подскочил на 20% из-за ситуации с "зеленым" кредитом ЕС

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Риск дефолта в Украине подскочил на 20% из-за ситуации с "зеленым" кредитом ЕС
Пятилетние CDS (Credit Default Swap) Украины, или кредитно-дефолтные свопы, выросли на 20% до 504,24 пункта после решения правительства вмешаться в механизм выплаты "зеленых" еврооблигаций и заблокировать платеж в адрес компании "ДТЭК ВДЭ" Рината Ахметова.

Об этом свидетельствуют данные отчета Dragon Capital.

Кредитный дефолтный своп (CDS) – финансовый инструмент, по которому покупаются/продаются риски неуплаты обязательств. По сути – это страховка от дефолта государства. Чем выше цена дефолтных свопов, тем выше риск дефолта.

Если 11 ноября индекс CDS составлял 422 пункта, то после скандала с невыплатой облигаций вырос до 504 пункта (по состоянию на 16 ноября).

Для сравнения, 5-летние CDS России котируются на уровне 100 пунктов. Соответственно, вероятность дефолта Украины международные инвесторы теперь оценивают в 5 раз выше, чем вероятность дефолта России.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

Средства были выплачены всем юридическим лицам, за исключением компаний группы ДТЭК, которых руководство ГП и Госбанка в ручном режиме удалили из платежных поручений.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Котировки еврооблигаций украинского правительства отреагировали обвалом на действия правительства по блокированию выплат.

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Топ комментарии

  • Герхард
    А помните, как Коломойский говорил про полезность дефолта в 2019-м?
    Ну вот его цуцык ЗЕ все четко исполнил.

    В том же 2019-м Коломойский говорил про продажу Украины ***** за 100 ярдов баксов.
    Это следующий пункт программы ЗЕ.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Так Володя і придумав, бо до нього все йшло нормально і ніяких проблем, тільки ми ще продавали і отримували мільярдні прибутки.
  • Oljik
    Він каже правду. Зелений кагал при владі знищив ядерну енергетику, яка врівноважували ціни на зелену електроенергію. Але це не влаштовує олігархів особливо хазяїна Буратінки, тому палити будемо вугілля, яке завезе Ахметов по своїм цінам - це вам не Роттердам+.
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