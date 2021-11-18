Реформа физподготовки ВСУ: вводится 13 новых ведомостей, 7 новых журналов учета и 9 новых приказов в воинских частях

С 1 января 2022 года Вооруженные Силы Украины будут руководствоваться новой Инструкцией по физической подготовке, в частности, по новому будут проводить и оценивание — теперь ежеквартально.

Документ утвержден приказом Минобороны №225 от 5 августа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяInform.

Отмечается, что инструкция предусматривает ведение каждого военнослужащего карты учета физической подготовки, а также 15 различных сведений, журналов и учетных форм. Кроме того, для организации физподготовки в каждой воинской части должно быть выдано девять приказов.

"В новой Инструкции мы нормировали порядок проверки физической подготовленности — все военнослужащие с 2022 года будут проверяться ежеквартально. До этого проверяли и раз в месяц, и дважды в год, по-разному было. Общая физическая подготовленность будет проверяться с помощью теста", — рассказал временный исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Минобороны полковник Григорий Сухорада.

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Для мужчин тест будет включать подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и на 3 километра – для возрастов до 40 лет. Для групп 40-49 лет бег на 100 метров уже не будет проверяться, будет бег на 2 километра, два силовых упражнения (подтягивание, сгибание и разгибание туловища), для военных 45-49 лет подтягивание может быть заменено на сгибание и разгибание рук в упоре лежа . И для возрастов более 50 лет будет бег на 1 километр и два силовых упражнения.

Для женщин в возрасте до 30 лет также предусмотрен бег на 3 километра, два силовых упражнения — сгибание и разгибание рук в упоре лежа, сгибание и разгибание туловища. Для женщин 30-39 лет — те же два силовых упражнения и бег на 2 километра. И для тех, кому больше 40 лет, — идентичные силовые упражнения и бег уже на 1 километр.

"Также в новую Инструкцию введена проверка физической готовности к боевой деятельности. Она будет проверяться дважды в год — в специальных и основных войсках. Для этого разработаны тесты физической готовности, которые предусматривают специальные упражнения, и они, конечно, отличаются от тестов общей физической подготовленности", — добавил офицер.

Для организации физической подготовки и ее оценки все военнослужащие по-прежнему делятся на категории и возрастные группы.

Возрастные группы для военнослужащих: