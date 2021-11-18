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Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

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Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны
В течение текущих суток, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм.

"Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

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"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – сообщили в Минобороны.

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Топ комментарии

  • Рекрут
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    тримаємо кулаки
  • Анатолий Панасюк
    Стріляти по "американському місту" це вже перебір. Світові ЗМІ можуть неправильно зрозуміти це, як початок війни між ОРДЛО і Америкою.
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