Войска РФ обстреляли позиции ВСУ возле поселка Нью-Йорк и Марьинки, потерь среди украинских воинов нет, - Минобороны

В течение текущих суток, 18 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.