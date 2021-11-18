Цукерберга вызвали в Коростенский горрайонный суд по делу о комментариях в Фейсбуке

19 октября 2021 года Коростенский горрайонный суд Житомирской области вынес решение по делу о защите репутации в Facebook. Один из его пунктов: назначить ответчиком по делу основателя социальной сети Марка Цукерберга.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ain.ua.

Иск, рассматриваемый в Коростенском горрайонном суде — о защите чести и деловой репутации, связан с комментариями в Facebook. В новых судебных решениях по этому делу, рассматриваемому уже несколько лет, имена истца и ответчика скрыты.

Но в ранних решениях можно найти, что иск подал Овручский городской голова Иван Коруд по поводу комментариев о себе и своей деятельности в Facebook, в судебных документах цитируют и текст этих комментариев.

Читайте также: Сегодня Печерский суд продолжит избирать меру пресечения Леросу

Коруд обратился в суд еще в июле 2019 года с требованием признать информацию в комментариях недостоверной, унижающей честь и достоинство, а также обязать ответчика удалить эти комментарии и опровергнуть информацию.

Как сообщает sud.ua, истец также подал ходатайство о привлечении к делу как ответчика владельца сайта Facebook. И суд это ходатайство удовлетворил. Теперь Цукербергу придется отвлечься от создания метавселенной и съездить на заседание суда в Житомирскую область.