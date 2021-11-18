Украина в ОБСЕ: Россия превращает Азовское море во "внутреннее озеро"

Россия продолжает использовать свое военное присутствие во временно оккупированном Крыму для ограничения свободы судоходства через Керченский пролив и постепенного превращения Азовского моря в свое "внутреннее озеро".

Об этом заявила миссия Украины в ОБСЕ во время заседания Форума по сотрудничеству безопасности ОБСЕ в среду в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская Федерация продолжает блокировать огромные морские районы в Черном море под предлогом военных учений, что нарушает международную торговлю и навигацию. Используя военное присутствие во временно оккупированном Крыму, РФ постепенно превращает Азовское море в свое "внутреннее озеро", - отметили в украинской делегации.

Ее члены проинформировали присутствующих дипломатов стран-участниц ОБСЕ о продлении ограничений свободы судоходства через Керченский пролив, введенных Россией.

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"По информации из открытых источников, в октябре 2021 года средняя продолжительность искусственных задержек судов из Черного моря в украинские порты в Азовском море, Мариуполе и Бердянске со стороны РФ составила 34,5 часа. Суда, перевозившие экспортные товары в обратном направлении, задерживались на выходе из Азовского моря Российской Федерацией в среднем на 37,9 часов", – сообщили украинские дипломаты.

Они указали на то, что в период с декабря 2018 по декабрь 2020 из-за угрозы "азовского пакета" международных санкций против российских портов на Азовском море произошло незначительное уменьшение средней продолжительности произвольных задержек судов перед выходом из Азовского моря в Черное море: если в 2018 г. эта задержка составляла 79,5 часа. на одно судно, то в 2019 г. - до 37,4 часа, а в 2020 г. - 29,6 часа. Однако за 9 месяцев 2021 года этот показатель значительно вырос до 39,7 часов на судно.

В миссии Украины при ОБСЕ призвали Российскую Федерацию прекратить агрессию против Украины и незаконную оккупацию АРК и Севастополь, освободить отдельные районы Донецкой и Луганской областей и восстановить свободу судоходства в Черном море, через Керченский пролив и в Азовском море.