Консенсуса о предоставлении Украине европейской перспективы нет, - представитель Еврокомиссии Матернова

В настоящее время Европа находится не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу в отношениях с Украиной, и консенсуса относительно предоставления Украине европейской перспективы нет.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" сообщила руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель генерального директора Генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова, передает Цензор.НЕТ.

"Когда мы говорим с Украиной, мы говорим как партнеры. Сейчас - и мы достаточно открыто говорим об этом - Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса на этот счет нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива", - сказала она.

Матернова добавила, что в то же время, "пока мы ждем, когда откроется окно возможностей для полной европейской перспективы, важно гарантировать, что в экономической и регуляторной сферах через контакты между людьми и так далее мы сделаем интеграцию более крепкой, надежной и сильной".

В то же время, она не соглашается с мнением о том, что нынешнее руководство Украины саботирует европейскую интеграцию Украины.

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"Когда новый президент пришел к власти, совершенно очевидно, что был период, когда он разбирался в делах. Отношения с ЕС – это огромный, сложный комплекс, включая Соглашение об ассоциации, которое является чрезвычайно сложным договором. Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а затем за этим все идет. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь с мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС", - пояснила Матернова.

По ее мнению, сейчас между ЕС и Украиной гораздо больше совместной работы и реальное ежедневное взаимодействие относительно ряда различных секторов.

"Я не чувствую, что взаимодействия стало меньше. Я думаю, что в отношениях с Украиной мы должны ставить перед собой видимые ориентиры, которых нужно пытаться достичь. Как это было, например, в процессе безвизового диалога - у нас был ряд шагов, которые мы должны были сделать, и мы их сделали. Результат всем известен – украинцы с биометрическими паспортами могут без виз выезжать в страны ЕС.Я думаю, что сейчас мы должны сфокусироваться на создании необходимых условий на внутреннем рынке для дальнейшей интеграции с рынком ЕС и на большей секторальной координации.