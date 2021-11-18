Коррупционные риски в "Укроборонпроме" являются тормозом реформы ОПК, - эксперты

Закон о реформировании "Укроборонпрома" (№1630-IX) содержит коррупционные риски, в частности, они касаются управления предприятиями и формирования наблюдательных советов.

Об этом вчера заявили эксперты во время круглого стола "Анализ реформирования оборонно-промышленного комплекса", состоявшегося в Институте Горшенина. А акционер ОАО "Меридиан" уже обратился к Президенту с просьбой создать в Верховной Раде Украины Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в "Укроборонпроме".

"Не надо скрывать, что Закон (№1630-IX) содержит коррупционные риски, потому что он дает очень широкие полномочия дискреционному руководству нового акционерного общества, Наблюдательному совету, исполнительному директору по преобразованию, по движению имущества", - заявила вчера Елена Трегуб, Генеральный секретарь Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) во время круглого стола "Анализ реформирования оборонно-промышленного комплекса", состоявшегося в Институте Горшенина. По ее мнению, "гражданское общество должно быть более включено на этапе формирования Наблюдательного совета. Сейчас ни Закон (№1630-IX), ни проект устава нового АО, который мы сейчас анализируем, они не предусматривают, каким образом общественные организации могут быть привлечены или при отборе членов Наблюдательного совета, или просто иметь доступ к информации, например, какие кандидаты подались, предоставить мнение перед тем, как будет заседать комитет по назначениям при КМУ, который будет отбирать половину независимых членов".

О наличии значительных коррупционных рисков в реализации реформы ОПК отметил и Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch: "Закон (№1630-IX) не определяет деталей устава "Укроборонпрома", потому что именно детали, к большому сожалению, содержат большие риски: организационные, коррупционные, которые несут потенциальные потери для государства, которые нужно, еще раз подчеркиваю, обнаруживать и предупреждать до начала реформы. Точно не должны назначаться политически зависимые члены в Наблюдательный совет, не имеющие собственной позиции, не имеющие собственного видения и которые будут выполнять чью-то скрытую от общества политическую или бизнес-волю".

Как считает Каневский, "не может быть доминирование одного органа власти в Наблюдательном совете, потому что, как вы уже могли убедиться, реформа "Укроборонпрома", в ней должен принимать участие ряд органов власти. Это Минэкономики, Минстратегпром и ФГИУ и не нужно забывать о Министерстве обороны и других заинтересованных органах власти. Независимые члены Наблюдательного совета не могут быть избраны кулуарно, закрыто, непонятно по каким критериям, потому что ключевое, чтобы новый Наблюдательный совет был компетентным, чтобы независимые члены избирались туда по принципу, собственно, добропорядочности, чтобы члены Наблюдательного совета имели безупречную репутацию в обществе".

Между тем, коррупция и злоупотребления в ""Укроборонпроме" продолжаются. Акционер ОАО "Меридиан" Роман Гриб уже обратился к Президенту с просьбой создать в Верховной Раде Украины Временную следственную комиссию по расследованию коррупции в "Укроборонпроме". По его мнению, "системность принятия важных управленческих решений некомпетентными должностными лицами ДК "Укроборонпром", не имеющими опыта и понимания в производстве вооружений и военной техники, а также в сфере корпоративного управления, что приводит к "откату" реформы. Доказательным подтверждением этому служат факты по каждой из сфер деятельности Концерна".

Акционер "Меридиана" просит Президента Украины Владимира Зеленского расследовать факты доведения до банкротства предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, злоупотреблений во время их приватизации, причин и последствий ликвидации таких предприятий, проверить факты возможного бездействия, нарушения законодательства Украины правлением и наблюдательным советом Государственного концерна "Укроборонпром", что привело к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей. А по результатам расследований – инициировать вопрос о привлечении виновных в совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений лиц к ответственности.

При этом Роман Гриб подчеркнул, что деятельность одного из руководителей "Укроборопрома" Романа Забарчука создает угрозу безопасности Украины – из-за его родственных связей в высшем руководстве РФ, страны-агрессора.