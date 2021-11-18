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В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ

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В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ
Нехватка молодых специалистов в рабочей сфере приводит к уменьшению инвестиционной привлекательности Украины, уверяют представители бизнеса. Сейчас на рынке значительный спрос на технические специальности, но молодежь этим направлением почти не интересуется.

Генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик отметила, что в Европе такой показатель достигает 60%.

"Почему-то у нас сложилось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные меры мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий и профессионального образования", – сказала Ирина Шумик.

МОН Украины утвердило программу по развитию профессионального образования

Год назад Министерство образования утвердило стратегию по развитию профессионального образования в Украине, в ее рамках разработана программа мер как на национальном, так и на региональном уровнях. В первую очередь, планируется создание эффективной сети учреждений и модернизация профтехучилищ, которые уже существуют.

Ирина Шумик отметила, что в сентябре на коллегии одобрили методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профессионального образования. В течение весны и лета их будут пилотировать в семи регионах, в таких областях:

  • Винницкой;
  • Полтавской;
  • Николаевской;
  • Запорожской;
  • Черновицкой;
  • Ровненской;
  • Львовской.

"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы по созданию эффективной сети", – сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины.

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Топ комментарии

  • Борис Дородный 1bb0013f
    Это невозможно уже и не нужно скорее всего. Желающих на училище каждый год не наберётся хотя бы 300-400 чел. Стоит при больших предприятиях организовывать такое с конкретной специализацией технической и для себя. Не стало давно мастеров производственного обучения и преподавателей в ПТУ. Их кстати готовил Республиканский заочный политехнический институт в Харькове и для других там отраслей. Сейчас конечно академия и клепают иное. Хороший токарь расточник получается через 5-6 лет работы в паре с классным специалистом, равно как и по иным специализациям машиностроения и прочей индустрии. День теории, день практики тут же---и через год-два выпускать туда где вчера практиковался. А так бабло стырят на здания, мат-часть и содержание штата.
  • Мистер Икс 00711c20
    Шо ,будут сразу на польском учить ???
  • Влад Курипко
    наплодили мусорів з торгашами, тепер дивуються
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