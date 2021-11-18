Песков о возможности вторжения РФ в Украину: "Россия ни для кого не представляет угрозы"
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В Кремле ответили на предостережения США о возможности прямой агрессии России против Украины уже этой зимой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия "не представляет ни для кого угрозы, развивается собственным путем и занимается своими делами".
"В случае необходимости мы принимаем меры по обеспечению своей безопасности, если вблизи наших границ какие-то дерзкие действия наших оппонентов происходят. Ну, говоря об оппонентах, я (имею в виду. - Ред.), прежде всего, НАТО и силы НАТО, которые очень и очень активно и настойчиво действуют в непосредственной близости от наших границ, будь то воздух, вода, суша. Подобные заголовки - не что иное, как пустое безосновательное нагнетание напряженности. Россия ни для кого не представляет угрозы", - отметил Песков.