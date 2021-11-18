Смертельное ДТП в Харькове: родителей 16-летнего водителя Infiniti Харьковского могут судить по двум статьям, предусматривающим лишение свободы до 5 лет
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом "Суспільному" 18 ноября сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.
"Открыто уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины за допуск к управлению транспортными средствами людей, не имеющих права управлять, и по статье 166 — невыполнение родителями их обязанностей, повлекшее тяжкие последствия", — сказал Чубенко.
Статья 287 предусматривает наказание от штрафа до пяти лет лишения свободы. Ст. 166 - ограничение или лишение свободы от двух до пяти лет.
На расследовании роли родителей в преступлении, повлекшем гибель 58-летнего водителя Chevrolet, настаивает сторона потерпевших.
Дети погибшего в ДТП Игоря Носова и их адвокат Игорь Черняк 17 ноября встречались с представителями власти и полиции.
"У меня нет сомнений, что следствие соберет необходимую базу, и Николай Харьковский понесет наказание. Но... есть еще его родители. И уже становится очевидным, что основная "тактика защиты" семьи Николая будет направлена именно на то, чтобы вывести родителей из-под удара. Именно поэтому важно, чтобы следствие работало и дальше", - написал Черняк в соцсети 18 ноября.
Напомним, 26 октября в Харькове произошло смертельное ДТП. Автомобиль Infinitі на огромной скорости врезался в Chevrolet. В ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. Позже был задержан подросток-водитель.
СМИ удалось выяснить личность водителя. Им оказался 16-летний Николай Харьковский. Который регулярно нарушал правила дорожного движения, а также хвастался тем, что ему за это ничего не было. Отец парня считает, что из его сына просто "хотят сделать преступника". Прокуратура утверждает, что в момент задержания Харьковский называл не свою фамилию.
У молодого человека уже есть судимость - в 2019 году он был приговорен к условному сроку за умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
28 октября суд отправил его под арест без права залога.