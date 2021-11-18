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Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба

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Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба
МИД подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.

Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы…" - добавил министр.

"Сегодня на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается в действительно мировое дело", - добавил Кулеба.

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Топ комментарии

  • Vladimir T fd7dc273
    "Крымская платформа" - это про "злить и раздражать путина"
    "Крымская платформа" - это про "держать проблему Крыма в дипломатическом информационном поле"
    "Крымская платформа" - это даже возможно про "санкции против россии". Не в смысле "усиливать и вводить новые", а в смысле хотя бы не отменять действующие
    "Крымская платформа" - это про "Украина помнит и не забудет"

    Но совершенно точно "Крымская платформа" - это не про возврат Крыма Украине.
  • Анатолий К 65c6a92d
    Не забивайте інформаційний простір. Як там "вагнерівці"? Як почувається зрадник? Чи отримає найвищу російську нагороду російський агент, який зірвав спецоперацію і спас терориста путіна? Куди братися Штірліцу до новітнього російського агента, який виліз аж на верхівку держави під час війни.
  • Vladimir T fd7dc273
    Загадывать любые сроки возврата Крыма - дело не благодарное. Все-равно ошибетесь.
    Существует только одно гипотетическое обстоятельство, при котором возможен возврат Крыма. Но это настолько абстрактно, что даже обсуждать это смысла не вижу.
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