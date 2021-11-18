Крымскую платформу впервые включили в проект резолюции Генассамблеи ООН, - Кулеба

МИД подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ГОРДОН".

"Очередное важное для платформы событие произошло вчера. Нам удалось включить первое упоминание Крымской платформы и ее поддержку в проект усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Вчера эта резолюция прошла комитет, ожидаем принятия в декабре на сессии Генассамблеи", – сообщил Кулеба.



Он отметил, что МИД Украины подписал меморандум о сотрудничестве с экспертной сетью Крымской платформы.





"Документ определяет цели и задачи совместной деятельности. МИД Украины будет поддерживать исследовательские проекты независимых аналитических центров стран мира по Крыму, содействовать организации и совместному проведению мероприятий, конференций, семинаров и круглых столов в рамках Крымской платформы…" - добавил министр.

"Сегодня на рассмотрении сети находится более 180 запросов на участие в ее деятельности от иностранных экспертов и организаций. Крымская платформа превращается в действительно мировое дело", - добавил Кулеба.

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