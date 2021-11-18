Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев". Если кто-то "слил" - должен понести ответственность, - Разумков

Народный депутат Дмитрий Разумков считает, что президент Владимир Зеленский может дать показания по делу "вагнеровцев".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в ВР в четверг.

"Если нечего скрывать, можно прийти и ответить в рамках действующего законодательства и тех возможностей и ограничений, которые накладывает государственная тайна. Я уверен, что можно сказать о многом и снять большое количество вопросов, которые сегодня существуют в связи с расследованием Bellingcat и работой ВСК", – отметил Разумков.

По его словам, теперь и правоохранительные органы, и ВСК должны разобраться с информацией о срыве спецоперации.

"Если кто-то, извините за сленг, "слил" работу наших спецслужб, этот человек должен понести ответственность согласно статье 111 Уголовно-процессуального Кодекса Украины - государственная измена", - добавил нардеп.

Отвечая на вопрос, просили ли его из Офиса Президента во время пребывания в должности спикера уклоняться от темы "вагнеровцев", политик заметил: "Нет, меня никто об этом не просил. Думаю, многим не нравилось, что этот вопрос был в информационной повестке дня. Но ко мне непосредственно никто не обращался. Однако я и не имел реальной информации о том, что происходило, потому что не был приобщен ни к спецоперации, ни к ее обсуждению".

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Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

17 ноября вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев". Согласно опубликованному 17 ноября 2021 года расследованию Bellingcat, Ермак на завершающем этапе операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. В это время президент Владимир Зеленский достиг договоренности о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе не будет установлена.