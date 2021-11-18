Апелляционный суд увеличил размер залога водителю, сбившему под наркотиками двух подростков на переходе в Харькове, до 3 млн 178 тыс. грн
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Апелляционная жалоба удовлетворена частично. Залог определен в сумме 3 млн 178 тыс. грн. В другой части определение следственного судьи без изменений", - сообщили в пресс-службе.
Прокуратура потребовала увеличить залог, под который подозреваемый может выйти из СИЗО, до 10 млн грн. Защита возражала, называя эту сумму непомерной.
Напомним, 11 ноября внедорожник Toyota Land Cruiser, не реагируя на красный сигнал светофора, въехал в группу переходивших дорогу людей. По данным полиции, пострадали двое детей 13 лет. Их госпитализировали.
12 ноября суд избрал в отношении водителя меру пресечения в виде содержания под стражей в ГУ "Харьковский следственный изолятор" сроком до 9.01.2022 года с возможностью внесения залога в сумме 340,5 тыс. грн.