Украина отправила на границу с Беларусью 8,5 тыс. правоохранителей: может быть объявлено чрезвычайное положение, - посол Украины в Германии Мельник

Правительство Украины приняло решение направить к границе с Беларусью 8,5 тысяч полицейских, национальных гвардейцев и пограничников. Они помогут оберегать его от мигрантов.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", – отметил Мельник.

Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее достаточно трудно контролировать.

"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", – заявил Мельник.

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