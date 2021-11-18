Запад использует миграционный кризис для давления на Минск, - Путин

Запад использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск.

Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая в четверг на расширенном заседании коллегии МИД, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск", - сказал он.

При этом, отметил Путин, западные страны забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере.

Кроме того, президент РФ считает недопустимым отношение польских силовиков к мигрантам, скопившимся на границе этой страны с Беларусью.

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