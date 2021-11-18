Саакашвили упал в комнате для свиданий, и его выносили на носилках, - адвокат

Экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, голодающему уже более 40 дней, понадобилась медицинская помощь после падения.

Об этом сообщил адвокат Саакашвили Бека Басилая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда Михеил Саакашвили покидал сегодняшнюю встречу с адвокатами, он упал, и медработники на носилках забрали его", - сказал Басилая журналистам.

По его словам, в настоящее время в тюремной больнице находится другой адвокат Ника Гварамия, и он позже сообщит подробности.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.