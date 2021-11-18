Суд заключил под стражу лидера антивакцинаторского движения Стахива с залогом почти миллион гривен
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Львівський портал.
Также подозреваемого обязали сдать загранпаспорт. Сторона защиты имеет право обжаловать меру пресечения в течение пяти дней с момента оглашения постановления суда.
Как пишут местные СМИ, судебное заседание должно было состояться еще вчера, но Стахив на него не пришел. Потому сегодня его доставили в суд принудительно. Оказалось, он находился в одной из больниц Закарпатской области.
Остап Стахив является одним из лидеров антивакцинаторского движения в Украине и считает пандемию "выдумкой". Как отмечает Zaxid.net, Стахив часто устраивает провокации и организует проплаченные акции. Он является одним из организаторов пикета антивакцинаторов в Киеве 3 ноября.
Мужчина регулярно распространяет фейки о вакцинации и теориях заговора. Страницы Стахива неоднократно блокировали YouTube и Facebook.