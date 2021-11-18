"Квартал-95" работал над разрушением моей репутации, теперь продолжает Кабмин, - Кличко

Следователи провели около 70 обысков на коммунальных предприятиях Киева и в подразделениях городских властей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Задание… знаете, с самого начала такое было. "95 квартал" над этим работал долго и упорно, теперь Правительство работает – для того, чтобы разрушить репутацию. Мою репутацию как человека. Мою репутацию как мэра. И крайне неприятно, когда прибегают к откровенным манипуляциям", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, намеренно делается такая огласка по поводу якобы тотальной коррупции.

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"Около 70 обысков на наших коммунальных предприятиях и в подразделениях городских властей (состоялось за последние полгода. - Ред.). В целом, с мая следственных действий проведено около 2 тысяч. Это также и у подрядных организаций и учреждений. Почему я могу утверждать, что они занимаются манипуляциями? Департамент внутреннего аудита мэрии занимается проверками использования бюджетных денег. Мы где-то по 400 проверкам и выявленным нарушениям передали за несколько лет материалы в правоохранительные органы. Они лежали там годами. А потом пришли, бросили нам материалы: у вас здесь коррупция и так далее. Мы смотрим - а это производство по тем материалам, которые мы сами и передали правоохранителям! Поэтому я говорю, оно только так выглядит, что они здесь что-то разоблачили. А это преимущественно - результаты нашей работы по выявлению нарушений", - добавил Кличко.

Мэр столицы отметил, что коррупция еще есть, но с ней борются.

"Но мне очень странно, когда, например, ГБР выходит и говорит: по нашим подсчетам где-то 10 млрд из бюджета города Киева воруют. А как вы это оценили? Почему не 20? Если у вас есть факты, четкие примеры, то приводите их". Как говорил герой в одном фильме: "Имя, сестра!" Иначе складывается впечатление, что целенаправленно и голословно формируют мнение общества: мол, все плохо в городе, сплошная коррупция. И на фоне этого говорят: вот видите, Кличко же – неэффективный руководитель и здесь все настолько плохо, что мы спасаем киевлян от Кличко. Таким образом это представляется", - подытожил он.

Подробнее читайте в интервью с мэром Киева Виталием Кличко здесь.