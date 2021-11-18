КС отказался рассматривать соответствие Конституции закона об амнистии участников Революции достоинства, - Совгиря

Конституционный Суд Украины отказал в открытии производства по представлению народных депутатов, которые в июне 2020 года обратились в КС с просьбой проверить соответствие Конституции т.н. закона об амнистии участников Революции достоинства

Об этом в телеграмме сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгиря, передает Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд отказал в открытии производства по конституционному представлению народных депутатов о конституционности закона "О недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирного собрания, и признании утратившими силу некоторых законов Украины" от 21 февраля 2014 №743 -VII (т. н. закон об амнистии участников Революции достоинства)", - написала Совгиря.

Она уточнила, что судьи КС рассматривали указанное представление более года.

Как сообщалось, 2 июня 2020 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 50 народных депутатов о соответствии Конституции т.н. закона об амнистии участников Революции достоинства. Среди подписавшихся 50 нардепов - представители "Оппозиционной платформы - за жизни" Юрий Бойко, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и другие.

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