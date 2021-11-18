Актер и режиссер Шон Пенн, побывав в Приазовье, увидел последствия российских обстрелов и планирует снять документальный фильм об Украине, - ООС. ФОТОрепортаж

Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн впервые посетил Украину. Он побывал в одном из населенных пунктов Приазовья, в котором своими глазами увидел последствия российской агрессии на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране", - отмечают в прессцентре ООС.

Также сообщается, что увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии.

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"За время визита у режиссера была возможность пообщаться с украинскими военнослужащими, которые сегодня, в составе одного из подразделений Вооруженных сил Украины, защищают украинские земли и дают достойный отпор врагу. Несколько неожиданным для американской делегации стало то, что значительный процент украинских военнослужащих - женщины, которые не просто служат в рядах Вооруженных Сил Украины, а наравне со всеми выполняют боевые задания и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии столкновения", - резюмировали в штабе.





























