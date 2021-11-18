Российские войска трижды обстреляли украинские позиции, в т.ч. применяя минометы, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Каменки оккупанты открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.