Суд избрал нардепу Леросу меру пресечения в виде личных обязательств

Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения народному депутату Гео Леросу в виде домашнего ареста, возложив на него личные обязательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В удовлетворении ходатайства отказать... Возложить на Лероса личные обязательства сроком на два месяца", - говорится в решении суда.

"Не согласен с решением суда, будем подавать апелляцию", - сказал Лерос журналистам после оглашения решения суда. Он отметил, что подозрения, выдвинутые в его адрес, необоснованны, поэтому меры пресечения не должно быть как таковой.

На заседании в четверг защита Лероса настаивала, что решение суда, неисполнение которого инкриминируется Леросу, было исполнено, соответственно, подозрение по этому эпизоду не является обоснованным.

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Также адвокаты настаивали на том, что необоснованно и подозрение относительно хулиганских действий в Верховной Раде, поскольку жест, который продемонстрировал депутат, не имел вербального сопровождения. "У нас отсутствует квалификация жестов… Очень сложно будет проводить экспертизу", – отметил представитель защиты.

Представители прокуратуры, в свою очередь, настаивали на обоснованности подозрения в части неисполнения Леросом решения суда и хулиганских действий.

На предыдущем судебном заседании защита сообщила, что Леросу было выдвинуто одно подозрение в рамках объединенного уголовного производства, а в самом ходатайстве об избрании меры пресечения речь идет о двух эпизодах – по ст.382 УК (неисполнение решения суда) и об уголовном проступке в связи с хулиганскими действиями в Верховной Раде.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.