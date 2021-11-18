"УДАР Виталия Кличко": Отложить мало, антиконституционный закон о столице должен быть снят с рассмотрения

Благодаря активности депутатов и блокированию президиума Верховной Рады антиконституционный законопроект о столице был отложен. Однако он должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан.

Об этом говорится в заявлении партии "УДАР Виталия Кличко" на сайте партии, информирует Цензор.НЕТ.

"УДАР Виталия Кличко" благодарит народных избранников, которые отказались предавать интересы своих избирателей и проявили достойную гражданскую позицию. Закон о столице должен быть окончательно снят с рассмотрения и существенно доработан. Его нельзя принимать до получения положительных выводов Совета Европы и Венецианской комиссии. Столица Украины должна развиваться по европейским нормам. Только киевляне и избранные ими органы местного самоуправления имеют право определять, каким быть Киеву", - говорится в заявлении.

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"УДАР" поблагодарил киевлян, которые выразили свое негативное отношение к авторитарному закону. И выразил надежду на то, что властям хватит мужества признать свои ошибки и не настаивать на рассмотрении закона, который вредит интересам Киева и киевлян.

Как сообщалось, 18 ноября в повестке дня Верховной Рады Украины стоит рассмотрение законопроекта "О городе Киеве – столице Украины". Несмотря на антиконституционность этого законопроекта, его предполагалось рассматривать по спецпроцедуре – в авральном режиме, без обсуждений и депутатских поправок.

1 ноября лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил, что направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии. Позже появилась информация о том, что Комиссия готовит негативное заключение по этому документу. 17 ноября свои критические замечания к законопроекту №2143-3 направил Совет Европы.

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