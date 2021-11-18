Покушение на министра агрополитики Лещенко: киллера заказали украинка и гражданин США

Романа Лещенко хотели убить еще до того, как он стал министром аграрной политики.

Об этом рассказал на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, в августе в департамент стратегических расследований поступила информация о том, что гражданка Украины ищет киллера для убийства другого гражданина Украины. Заказчицу вывели на фальшивого "киллера", сотрудничавшего с полицией, убийство имитировали.

Полицейские располагали информацией, что основной заказчик убийства - гражданин США. Американец имел к Роману Лещенко имущественные претензии.

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Довольный успехом первого заказа (и не понимая, что это – имитация), он сделал второй – уже на Лещенко.

Роман Лещенко стал главой Министерства аграрной политики и продовольствия в декабре 2020 года. До этого он занимал должность председателя Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастру.

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