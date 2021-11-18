Части человеческого тела обнаружили в мусорном контейнере в Киеве, - Нацполиция

Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти человека, части тела которого были обнаружены в Печерском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. По указанному адресу немедленно выехали патрульные экипажи, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, оперативники, кинологи и судебно-медицинский эксперт.

Правоохранители проводят осмотр места происшествия и первоочередные следственные действия, устанавливают вероятных свидетелей, изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые расположены рядом. Усилия полицейских направлены на установление личности погибшего и розыска лиц причастных к убийству.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

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