Новости • Задержание Саакашвили в Грузии

Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач

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Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач
Состояние здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили стабильное, все жизненные показатели сейчас в пределах нормы.

Об этом журналистам сказала врач-реаниматолог, которая осмотрела его в тюремной больнице после короткого обморока, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас сложно поставить диагноз, необходимо сделать много анализов, после чего мы сообщим причину потери сознания Михеила Саакашвили", - сказала врач.

То, что благодаря своевременной медпомощи Саакашвили находится в нормальном состоянии, и он контактен, позже подтвердил адвокат Ника Гварамия, по его словам, находившийся в палате реанимации.

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"Даже если в тюремной больнице есть реанимация, но если бы Саакашвили ударился головой во время падения или у него был бы инсульт, чем смогли бы помочь в этой больнице? Выход один – перевести его в другую клинику, где он прекратит голодовку", – сказал Гварамия.

Он назвал "полным бредом" заявления представителей власти, что якобы кто-то хочет похитить Саакашвили из гражданской клиники.

"Мы должны вывести из тюремной больницы этого человека (Саакашвили) живым, пусть не в Грузии, в любое другое место", - сказал адвокат.

Ранее в четверг сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

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Топ комментарии

  • Dust
    щас все бросим и будем спасать

    его кто в Грузию посылал ?
    ото ж !
  • Amber
    Давай , шуруй в Грузию и спасай , а мне он лично , не нужен ,
    так как у меня другие заботы , это как спасать наших раненных ребят на Донбасе %%!
  • Атас Злой
    Саме цікаве у тому, що перебуваючи у знепритомленому стані, допоки його залищили одного, Карлсон поцупив з-під столу у ординаторській реанімації, дві упаковки дитячого харчування, ящик печива для усього відділення, відходи від утрішнього сніданку трьох відділень, особисті домашні харчові пакети працівників лікарні та дві пляшки миючого засобу "Гала". Усе митт'єво випив і з'їв, а тепер каже, що йому хреново.
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