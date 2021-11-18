Саакашвили перевели в реанимацию, его состояние стабилизировалось, - врач

Состояние здоровья бывшего президента Михеила Саакашвили стабильное, все жизненные показатели сейчас в пределах нормы.

Об этом журналистам сказала врач-реаниматолог, которая осмотрела его в тюремной больнице после короткого обморока, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас сложно поставить диагноз, необходимо сделать много анализов, после чего мы сообщим причину потери сознания Михеила Саакашвили", - сказала врач.

То, что благодаря своевременной медпомощи Саакашвили находится в нормальном состоянии, и он контактен, позже подтвердил адвокат Ника Гварамия, по его словам, находившийся в палате реанимации.

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"Даже если в тюремной больнице есть реанимация, но если бы Саакашвили ударился головой во время падения или у него был бы инсульт, чем смогли бы помочь в этой больнице? Выход один – перевести его в другую клинику, где он прекратит голодовку", – сказал Гварамия.

Он назвал "полным бредом" заявления представителей власти, что якобы кто-то хочет похитить Саакашвили из гражданской клиники.

"Мы должны вывести из тюремной больницы этого человека (Саакашвили) живым, пусть не в Грузии, в любое другое место", - сказал адвокат.

Ранее в четверг сообщалось, что Саакашвили после встречи с адвокатами потерял сознание и упал в комнате для свиданий, медработники забрали его оттуда на носилках.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.