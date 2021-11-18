Лещенко - единственный среди министров, кто имел государственную охрану из-за ранее совершенных на него покушений, - пресс-служба Минагрополитики

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого, по информации министра внутренних дел Дениса Монастырского, планировалось покушение гражданкой Украины и гражданином США, был единственным украинским министром, находившимся под защитой Управления государственной охраны (УГО) из-за ранее совершенных на него покушений.

"Министр имеет охрану, предоставленную ему президентом. Это единственный министр, имеющий охрану УГО", - сообщила его пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время не разрабатываются дополнительные меры безопасности для министра.

"Против меня было очень много разных угроз и непосредственно мне, членам моей семьи и в отношении моих детей. Этот процесс он как бы постоянный", - сообщил Лещенко на брифинге министра внутренних дел Монастырского.

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