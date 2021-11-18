Глава Закарпатской ОГА Полосков написал заявление об увольнении. Вместе с ним ушли три заместителя

Глава Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков написал заявление на увольнение с должности. Вместе с Полосковым решили уйти с должностей его заместители Мирослав Билецкий, Игорь Шинкарюк и Иштван Петрушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Полосков написал в Facebook.

"Мы являемся и остаемся командой и единомышленниками. Поэтому все вместе мы написали заявления об увольнении. Многие успели сделать и реализовать, дали старт новым мощным проектам, которые должны быть завершены в течение 2022-2023 годов", - написал он.

17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет Министров. Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

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