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В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО

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В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор. ФОТО
В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, соединяющую Корюковский и Новгород-Северский районы.

Об этом сообщает Укравтодор на своей Facebook-странице, пишет Цензор.НЕТ.

Несмотря на то, что именно эта дорога служит транспортным коридором в опорные больницы и школы, состояние ее до недавнего времени было ужасным.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 01

"Еще в январе здесь была рытвина на рытвине. Обеспечить проезд не мог даже ямочный ремонт. Сегодня 15 км автодороги Т-25-19 Холмы – Авдеевка – Оболонье – с новеньким покрытием. Вскоре отрезок будет введен в эксплуатацию", - сообщает Укравтодор.

В ходе ремонта, который выполняли по программе президента "Большая стройка", усилили основу и положили два слоя асфальтобетонного покрытия.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 02

Также отремонтировали 3 искусственных сооружения и водопропускные трубы, обустроили пешеходные дорожки, заездные карманы и площадки для остановки транспорта.

В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 03

На дороге теперь есть разметка, дорожные знаки, барьерные ограждения и автономное освещение на пешеходных переходах.

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В Черниговской области впервые за полвека отремонтировали дорогу Т-25-19, - Укравтодор 04

Всего в области до конца года планируется отремонтировать 182 км государственных дорог.

Как сообщалось , в Тернопольской области по программе "Большая стройка" за 2 года отремонтировали 437 км дорог государственного значения.

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Топ комментарии

  • Vlad Zemlyanin
    Дурня. Азбест шкідливий тільки у вигляді мікрочастинок і пилу. А у вигляді шиферу він абсолютно безпечний.
  • John Meme
    Ага, лучше иметь самое лучшее оружие и сидеть с голой жопой. Есть в мире последователи этой идеи, не думал что среди украинцев их так много. Вы с русскими действительно друг друга стоите. Что у них, что у вас - дураки да дороги
  • Риноа Скай
    Живу в Ковелі Волинської області. За два роки поробили дороги до всіх великих озер навкруги, де не було нормальних доріг десятиліттями. Також зробили нормальну дорогу на Луцьк і Брест. Було б також добре якби зробили дорогу на Львів нормальну, знаю що тільки підлатали. Загалом задоволений.

    Все інше (офшори, зради, тупі депутати, кумівство, корупція ітд) - no comments
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