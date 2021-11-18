Киев понемногу приближается к нижнему порогу "красной зоны", - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что городу удастся избежать введения полного локдауна.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня столичные больницы, принимающие больных коронавирусом, заполнены немногим больше чем на 66%. Койки с кислородом заполнены на 71%. (А 10 ноября, когда были пиковые показатели, заполненность коек с кислородом составляла почти 80%). На сегодняшний день, как я уже сказал, у нас тенденция к уменьшению загруженности коек, в том числе и кислородных", - отметил мэр Киева.

Кличко рассказал, что в Киеве для приема больных коронавирусом в 33 медучреждениях определено более 6 тысяч коек. Подачей кислорода в коммунальных медучреждениях оборудованы более 90% коек. Также в столице более 500 аппаратов искусственной вентиляции легких.

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"Летом, когда не было такой волны заболеваемости, мы сделали все, чтобы подготовиться. Тогда специалисты – и международные, и отечественные – говорили, что следующая волна будет однозначно гораздо сложнее. Поэтому мы это время использовали, чтобы подготовить наши медучреждения, закупить все необходимое ", – рассказал мэр.

"Если будет необходимость, мы готовы развернуть еще 5,5 тысячи коек дополнительно. Но сегодня такой потребности пока нет. И если положительная динамика, уменьшение госпитализаций, заполненности коек, сохранится в ближайшее время, то правительство сможет рассмотреть вопрос выхода Киева из красной зоны ", – добавил Кличко.

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