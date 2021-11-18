Украина накачивается новейшим натовским вооружением, - Песков

Страны НАТО закачивают Украину новейшими видами вооружений, что чревато попыткой решить проблему Донбасса силовым методом.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина накачивается натовскими вооружениями. Американцы и другие члены НАТО посылают туда новейшее оружие, новейшие системы вооружений. Все это вдохновляет, конечно, горячие головы в Украине на то, чтобы думать о том, как бы в условиях пробуксования минских договоренностей попытаться решить проблему Донбасса силовыми методами, то есть сделать еще один шаг в сторону очередной катастрофы", – заявил Песков в эфире российского "Первого канала".

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По словам пресс-секретаря Путина, это и есть "красные линии" для Москвы.

Песков отметил, что "Россия принимает достаточно решительные меры на этом фоне".