Лещенко "родился второй раз", покушение раскрыли благодаря совпадению, - Енин
Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, передает Цензор.НЕТ.
"Просто по удивительному совпадению Лещенко удалось родиться во второй раз... Чистая удача, что первый исполнитель отказался, а второй киллер действовал под контролем полиции", - написал Енин в фейсбуке.
Он уточнил, что сначала заказчик, гражданин США, искал исполнителя для покушения на Лещенко своими силами.
"И нашел. Но найденный убийца, к счастью, решил просто украсть деньги и исчезнуть. Гражданин США не растерялся и начал поиски другого киллера, который должен был сначала убрать убийцу-мошенника, как вероятного свидетеля, а потом взялся бы за "выбивание" денег у Романа Лещенко. Роман, как оказалось, работал с этим гражданином еще до его попадания в большую политику и имел свои гражданско-правовые отношения", - отметил Енин.
По его словам, после того как киллер, работавший под контролем полиции, согласился на выполнение указанного заказа, события были "делом техники".
"Подставное похищение (первого, – ред.) киллера, разработка фейковой фотографии как доказательство совершенного убийства и оперативная работа. Затем встреча в ресторане под прицелом видеокамер для съемки получения нового заказа от гражданина США и его помощницы и съемки получения аванса в $20 тыс. за пытки Р.Лещенко. И, после всего, захват этой парочки, которая решила, что за деньги можно отнимать жизни людей", - рассказал Енин.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский на брифинге сообщил, что гражданин США и гражданка Украины планировали убийство нынешнего министра аграрной политики Романа Лещенко в связи с его деятельностью в 2018 году.