Из-за вилки в тарифах малые города на грани банкротства, - Кличко

На компенсацию цен за газ из бюджета Киева придется выделить более 2 миллиардов гривен.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день 2 миллиарда гривен столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая на сегодняшний день есть из-за подорожания газа. Это колоссальные средства!", - рассказал мэр.

"Действительно, платежки люди получают от городских властей. Но 80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это является ключевой составляющей. Мы, мэры, сделали все: и договорились, и Меморандум подписали с правительством, "Нафтогазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все для того, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли", - объяснил Кличко.

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Мэр Киева подчеркнул, что такая вилка в цене может быть смертельной для малых городов.

"Это стоит бюджету города больших денег. А где возьмут большие средства другие города, у которых такой возможности нет? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы", - заметил Кличко.

Полное интервью мэра Киева Виталия Кличко Цензор.НЕТ читайте по ссылке.