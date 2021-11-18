Глава Пентагона Остин Ллойд на встрече с Резниковым заявил о поддержке Украины в сфере безопасности

Соединенные Штаты продолжат тесно взаимодействовать с Украиной в целях поддержки ее суверенитета, территориальной целостности и оборонной способности на фоне российской агрессии.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в четверг во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы продолжим консультироваться с вами, нашими партнерами и союзниками в регионе, по развитию ситуации, а также, как лучше обеспечить региональную безопасность", - подчеркнул министр обороны США.

Он в очередной раз заверил, что поддержка Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины непоколебима.

"Мы остаемся привержены поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе", - отметил глава Пентагона.

Читайте также: Глава Пентагона Остин обеспокоен наращиванием войск РФ у границы Украины и поддерживает контакты с Европой касательно ситуации, - Кирби