Ветерана Кухарчука, которого судят за драку с полицией, выпустили из СИЗО
Такое решение было принято 18 ноября во время заседания Печерского райсуда Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Прокурор ходатайствовал о продлении содержания Кухарчука в СИЗО еще на два месяца. "Поскольку срок содержания подозреваемого под стражей истекает, мы не сможем завершить досудебное рассмотрение производства", - отметил прокурор.
Защитник подозреваемого Эдуард Вербинец, в свою очередь, отметил, что риски необоснованны, потому что нет никаких подтверждающих материалов: "Сегодня было заявлено прокурором ходатайство о продлении пребывания под стражей моего подзащитного Кухарчука. Он ходатайствует перед судом о продолжении меры пресечения. При этом в обоснование данного ходатайства не предоставил ни одного доказательства", – отметил адвокат.
Суд отклонил ходатайство прокурора и отменил меру пресечения в виде содержания под стражей. Вместо этого ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства.
"Отменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого Кухарчука Дмитрия Васильевича. Применить меру пресечения в виде личного обязательства", — зачитал постановление судья.
Также суд обязал Кухарчука прибывать по каждому требованию в суд, сообщать суду об изменении своего места жительства и/или места работы, не выезжать с территории Украины без разрешения суда, сдать на хранение суда паспорт для выезда за границу.
Напомним, двум участникам столкновений под Офисом президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой товарищ Олег Довбыш.
Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без залога.